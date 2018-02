Sevilla mantém resultado antes de garrafada e avança à semi Jogando em campo neutro na cidade de Getafe, o Sevilla manteve a vitória de 1 a 0 sobre o Betis, nesta terça-feira, no complemento da partida paralisada em 28 de fevereiro, e avançou às semifinais da Copa do Rei. A partida, que estava sendo disputada no Estádio Manuel Ruiz de Lopera, teve de ser paralisada aos 12 minutos do segundo tempo por causa da violência dos torcedores do Betis, que acertaram uma garrafa na cabeça do treinador do adversário, Juande Ramos. Atendido pelos médicos, Ramos foi levado para um hospital de Sevilha e ficou em observação por 24 horas - o técnico desmaiou no gramado ao ser atingido, quando comemorava o gol da equipe marcado pelo malinês Kanouté. Na ocasião, os jogadores do Sevilla deixaram o campo alegando falta de segurança e por não possuírem um comandante. Nesta terça, os adversários da cidade de Sevilha entraram em campo para jogarem apenas os 33 minutos restantes da partida de volta das quartas-de-final, que foi disputada com portões fechados. A vitória por 1 a 0 classificou o Sevilla porque o priomeiro jogo havia terminado empatado sem gols. Com a classificação, o Sevilla, que conta com os brasileiros Daniel Alves, Renato, Adriano e Luis Fabiano, se junta ao Getafe, Deportivo La Coruña e Barcelona, que já haviam garantido as suas vagas. Os confrontos das semifinais da Copa do Rei serão definidos na próxima quinta-feira, em sorteio na sede da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). As partidas, no sistema de ida e volta, acontecem nos dias 18 de abril e 9 de maio.