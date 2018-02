Sevilla pega o Villarreal para seguir na liderança do Espanhol Ainda sem contar com o atacante brasileiro Luis Fabiano, que segue suspenso por causa de uma briga com o uruguaio Diogo, o Sevilla enfrenta o Villarreal, fora de casa, para seguir na liderança do Campeonato Espanhol. A partida válida pela 19ª rodada será realizada no Estádio El Madrigal, na cidade de Castellón. A equipe dirigida pelo treinador Juande Ramos, que garantiu a classificação às quartas-de-final da Copa do Rei no meio da semana, está na ponta da tabela com 37 pontos, dois à frente do Barcelona, que recebe no domingo o Gimnàstic, no Camp Nou. O Real Madrid, que está em crise após a eliminação na Copa do Rei, também soma 35 pontos e encara o Mallorca. Já o Villarreal, do brasileiro naturalizado espanhol Marcos Senna, tenta se recuperar no Nacional - o time semifinalista na Liga dos Campeões na temporada passada está apenas na 11.ª posição. "A partida contra o Sevilla vai ser complicada e nós temos que jogar bem para vencê-los. Mas é preciso mostrar vontade e futebol para buscar a vantagem desde o primeiro minuto de jogo", disse o técnico Manuel Pellegrini. Além do jogo em Castellón, a rodada do Espanhol terá outra partida neste sábado. O Atlético de Madrid, que negocia a contratação do zagueiro brasileiro Fabio Eller, recebe o Osasuna, no Estádio Vicente Calderón. A partida será encarada como revanche para os madrilenos, uma vez que o clube da capital do país foi eliminado pelo clube de Pamplona na Copa do Rei, na última quarta-feira, após derrota por 2 a 0.