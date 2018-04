Sevilla perde do La Coruña, mas avança na Copa do Rei O Sevilla perdeu do La Coruña por 1 a 0, diante de sua torcida, nesta quarta-feira, mas conseguiu avançar à semifinal da Copa do Rei. O time de Luís Fabiano garantiu a vaga por ter vencido o jogo de ida por 3 a 0, na casa do adversário. Na próxima fase, o Sevilla enfrentará o vencedor do duelo entre Mallorca e Getafe, na quinta-feira.