Sevilla perde e deixa Barcelona liderar Espanhol com folga Depois de liderar o Campeonato espanhol por algumas rodadas, o Sevilla começa a deixar o caminho livre para o Barcelona. Após dois empates consecutivos, o vice-líder da competição jogou neste domingo, fora de casa, contra o Valencia e perdeu por 2 a 0. Esta é a terceira partida seguida que o time não consegue marcar um gol. Com o resultado, o Sevilla permanece em segundo lugar com 55 pontos, mas vê o Barcelona abrir quatro pontos de vantagem. Além da vitória, o Valencia comemorou a derrota do Real Madrid no sábado, já que continua na quarta colocação, com 53 pontos, um a menos que o time merengue, que segue em terceiro. Os gols do Valencia foram marcados por David Villa. Aos 27 minutos do primeiro tempo ele recebeu belo passe de Marchena e dentro da área bateu de esquerda, por cima do goleiro Cobaño. O Sevilla perdeu a chance de empatar a partida ainda na etapa inicial em cobrança de pênalti. Maresca bateu mal, no meio do gol, e Cañizares defendeu. Aos 14 minutos do segundo tempo, Villa recebeu na área e foi derrubado por Hinkel. O atacante cobrou bem o pênalti e marcou mais uma vez, fechando o placar em 2 a 0 para o Valencia. Outros jogos deste domingo: Athletic Bilbao 2 x 1 Espanyol, Atletico Madrid 1 x 0 Levante, Celta de Vigo 1 x 0 La Coruña, Getafe 3 x 0 Villarreal, Gimnàstic 1 x 0 Zaragoza e Osasuna 1 x 1 Recreativo.