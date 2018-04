Sevilla perde o terceiro jogo seguido no Espanhol O Sevilla não conseguiu superar o excesso de desfalques e a má fase no Campeonato Espanhol. Neste sábado, a equipe perdeu, em casa, para o Racing Santander, em partida válida pela 17ª rodada da competição, por 2 a 1. Com o resultado, a equipe atingiu a terceira derrota seguida no torneio e pode perder a quinta colocação.