Sevilla se despede do Campeonato Espanhol com vitória magra sobre o Alavés

O Sevilla recebeu o Alavés neste sábado, pela última rodada do Campeonato Espanhol, e venceu por 1 a 0. Em uma temporada para ser esquecida, o time ao menos deu uma última alegria à sua torcida com o gol de Ben Yedder. Para comemorar, apenas a classificação à fase preliminar da Liga Europa.

Mas a classificação ao torneio europeu não esconde uma temporada complicada para o Sevilla, com duas trocas de técnico e resultados abaixo do esperado. A equipe encerra o Espanhol na sétima colocação, com 58 pontos. Já o Alavés é o 13.º do campeonato, com 47.

Neste sábado, Paulo Henrique Ganso mais uma vez sequer foi relacionado pelo técnico Joaquin Caparros, enquanto Guilherme Arana até foi para o jogo, mas ficou os 90 minutos no banco. O gol saiu aos 27 minutos, quando a defesa do Alavés errou, Ben Yedder tabelou com Vázquez pela direita e concluiu para a rede.

Quem também venceu por 1 a 0 neste sábado foi o Getafe. Oitavo colocado, o time chegou aos 55 pontos ao bater o Málaga fora de casa, com gol de Remy. Pior para os donos da casa, que encerraram o Espanhol na última colocação, rebaixados à segunda divisão.

Outro time que terá de jogar a segunda divisão em 2018/2019 é o Las Palmas. Neste sábado, a equipe recebeu o Girona e foi derrotado por 2 a 1, apesar do gol do ex-são-paulino Calleri, de pênalti. Melhor para o Girona, que contou com os dois gols de Stuani e subiu para nono, com 51 pontos.