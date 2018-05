Sevilla será o rival do Barcelona na final da Copa do Rei

Depois de vencer o Celta de Vigo por 4 a 0 na primeira partida em casa, o Sevilla precisava apenas confirmar a classificação à final da Copa do Rei. Nesta quinta-feira, a equipe até sofreu um susto, saiu perdendo por 2 a 0, mas empatou em 2 a 2 e garantiu o direito de disputar o título com o Barcelona, que também despachou o Valencia sem nenhuma dificuldade.

Com a ida à final, o Sevilla ficou mais perto de seu sexto título da Copa do Rei, que seria o primeiro desde 2010. Mas para isso, terá que encarar o poderoso Barcelona, que fez 7 a 0 no Valencia no primeiro jogo da outra semifinal - garantiu a vaga com um empate por 1 a 1 na volta. Os catalães, aliás, são os atuais campeões do torneio.

Após golear na ida em casa, o Sevilla entrou relaxado nesta quinta e viu o Celta de Vigo abrir 2 a 0. Aos 35 minutos, Orellana recebeu pela esquerda e enfiou na medida para Iago Aspas, que tocou para a rede. O mesmo Aspas apareceu no início do segundo tempo para ampliar. Aos nove minutos, ele aproveitou rebote do goleiro e ampliou.

Naquele momento, o Celta precisava de apenas mais dois gols para levar o jogo para os pênaltis, com mais de meia hora pela frente, mas aí levou uma ducha de água fria dois minutos depois. Em rápido ataque pela direita, Banega recebeu na entrada da área e bateu cruzado para diminuir para o Sevilla.

Se a tarefa era difícil, as chances do Celta diminuíram ainda mais aos 14 minutos, quando Guidetti perdeu pênalti. O lance desanimou a equipe, que deixou de pressionar. No fim, ainda deu tempo para o Sevilla deixar tudo igual. Konoplyanka marcou após cruzamento da direita e selou o placar.