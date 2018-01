Sevilla só empata e deixa escapar a liderança do Espanhol O Sevilla estava com a faca e o queijo na mão para assumir novamente a liderança do Campeonato Espanhol. Para isso, bastava uma vitória simples, neste domingo, no jogo contra o Racing Santander, pela 29.ª rodada da competição, mas acabou tropeçando em casa e não saiu de um empate sem gols. Com isso, o Barcelona que perdeu neste sábado para o Zaragoza segue na ponta da tabela com 56 pontos, enquanto o Sevilla continua em segundo, com 55. O Sevilla até que tentou e pressionou o Racing no início da partida e quase abriu o placar com Chevantón aos 13 minutos. Seis minutos depois o atacante uruguaio teve nova oportunidade, mas desperdiçou. Os brasileiros apareceram no final da primeira etapa com Daniel Alves, aos 32, e Luís Fabiano aos 40, mas ambos também não tiveram sucesso. No segundo tempo a história se repetiu, o Sevilla atacava, mas não conseguia concluir bem. Chevantón chegou a marcar, mas o árbitro Megia Dávila anulou. O Racing apareceu somente após os 10 minutos, mass depois voltou a sumir no jogo que terminou com o time dos brasileiros Daniel Alves, Renato, Adriano e Luís Fabiano perdendo novamente a liderança da competição por incompetência. Outros jogos deste domingo: La Coruña 1 x 0 Gimnàstic, Espanyol 1 x 0 Real Sociedad, Levante 1 x 1 Real Bétis, Mallorca 2 x 0 Getafe e Recreativo 4 x 2 Celta de Vigo.