Sevilla supera Villarreal e amplia diferença para o rival no Espanhol

O Villarreal desperdiçou a chance de diminuir a diferença que o separa do Sevilla no Espanhol. Em jogo válido pela 28ª rodada da competição, o Sevilla aproveitou as oportunidades de gol e venceu por 2 a 0 no El Madrigal, estádio do Villarreal. Agora, o time de Sevilha consolidou sua posição de quinto lugar na temporada, com 55 pontos, ficou mais perto da vaga na Liga Europa da próxima temporada e abriu seis pontos para o Villarreal, que ocupa a sexta posição com 49.

O Sevilla conquistou os três pontos depois de um confronto disputado contra os donos da casa no El Madrigal. Os jogadores do Villarreal não mostraram capacidade de aproveitamento dos lances capitais da partida, perdendo chances importantes de gol. Do outro lado, os visitantes aproveitaram suas oportunidades com rara precisão. Após um primeiro tempo muito truncado, as equipes voltaram do intervalo na mesma pegada. Mas o Sevilla aproveitou e converteu sua chance de gol com Coke, aos 5 minutos da etapa final.

Com a vantagem, o Villarreal saiu mais para o jogo e pressionou os visitantes, deixando espaço para o contra-ataque. Aos 20, Vitolo deu números finais ao duelo no El Madrigal. O Villarreal ainda tentou diminuir com uma forte pressão nos últimos minutos, mas os atacantes não tiveram a pontaria necessária para alterar o placar.

LA CORUÑA E ESPANYOL FICAM NO EMPATE

Em outro jogo deste domingo, La Coruña e Espanyol ficaram no 0 a 0 na Galícia. Os donos da casa continuam flertando com a zona da degola, com 26 pontos em 16º lugar, um ponto a mais do que o Levante, primeiro time da zona de rebaixamento. O Espanyol manteve sua posição intermediária na tabela, a 11ª colocação, com 34 pontos.