Sevilla tem propostas por Daniel Alves, mas nenhuma agrada

O presidente do Sevilla, José María Del Nido, afirmou nesta quarta-feira que três clubes europeus estão interessados no lateral-direito brasileiro Daniel Alves, mas nenhuma das propostas agradou até agora. Del Nido, que completa hoje seis anos à frente do clube, lembrou que Daniel Alves tem mais quatro temporadas de contrato com o Sevilla e que ele só sairá se receber o valor que achar justo pelo jogador. O presidente do Sevilla afirmou ainda que quer ampliar o contrato manter do atacante brasileiro Luís Fabiano, que acaba na próxima temporada. "As negociações estão avançadas", explicou. Sobre o meio-campo malinês Keita, anunciado segunda-feira como novo reforço do Barcelona, Del Nido disse que o jogador comunicou ao clube a rescisão unilateral, mas aguarda o pagamento dos 14 milhões de euros de multa rescisória. O presidente reconheceu também que o Sevilla está interessado no meia-atacante argentino Lautaro Acosta, do Lanús, mas não fará nenhuma oferta astronômica para trazê-lo.