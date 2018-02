Sevilla tropeça e pode ceder a liderança ao Barcelona O Sevilla fez o que Barcelona mais queria: foi derrotado por 2 a 1 pelo Zaragoza, neste sábado, na abertura da 17ª rodada do Campeonato Espanhol, e pode permitir que o time catalão recupere a liderança. Com o resultado, o Sevilla permanece com 37 pontos, três a mais que o Barça, que tem dois jogos a menos e enfrenta o Getafe, no domingo. Os três gols do jogo em Zaragoza foram marcados por sul-americanos. O time da casa abriu o placar com o lateral-direito uruguaio Diogo, aos 13 minutos do primeiro tempo. O atacante argentino Diego Milito ampliou aos 5 do segundo, e o brasileiro Luís Fabiano descontou aos 25. Foi seu quarto gol no Espanhol. Outros dois jogos foram disputados neste sábado. O Real Sociedad, que contratou o flamenguista Sávio, bateu o Osasuna por 2 a 1. Atlético de Madrid e Gimnástic não saíram do 0 a 0. Neste domingo, o Real Madrid, terceiro colocado, com 32 pontos, estréia o brasileiro Marcelo e os argentinos Gago e Higuaín contra o Deportivo La Coruña, na Galícia.