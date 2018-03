Sevilla vence Athletic Bilbao e se aproxima do Valencia no Campeonato Espanhol

O Sevilla se impôs em casa, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, e venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0 neste sábado, em duelo válido pela 27.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Os dois gols que construíram o triunfo da equipe da Andaluzia - o segundo seguido no Espanhol - foram marcados na primeira etapa. O primeiro saiu dos pés do centroavante colombiano Muriel e o segundo foi marcado pelo meia argentino Vasquez, de cabeça.

O lateral brasileiro Guilherme Arana, que havia feito sua estreia na equipe na última quarta-feira, na vitória por 1 a 0 sobre o Málaga, ficou no banco de reservas e não entrou na partida. O meia Paulo Henrique Ganso, mais uma vez, não foi nem relacionado pelo técnico Vincenzo Montella para o duelo.

Com a vitória em casa, o Sevilla vai a 45 pontos e fica bem estabelecido na quinta posição, primeiro time dentro da zona de classificação à Liga Europa. Além disso, fica a cinco pontos do Valencia, quarto colocado e último time do grupo que vai à Liga dos Campeões, e abre quatro para o Villarreal, sexto colocado. O Athletic Bilbao faz campanha irregular e é o 12º colocado, com 32 pontos.

Os bons resultados recentes dão ânimo para os próximos desafios do Sevilla, que tem um duelo direto contra o Valencia por uma vaga na próxima temporada da Liga dos Campeões no próximo sábado, em casa, e, depois, no dia 13, vai à Inglaterra enfrentar o Manchester United pelo jogo de volta das oitavas de finais da Liga dos Campeões.