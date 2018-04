Sevilla vence Bilbao e ainda sonha com a Liga Europa

O problema é que o próximo compromisso é fora de casa, exatamente no clássico contra o Bétis. E, como visitante, o Sevilla só venceu um jogo nesta temporada. De outubro para cá, perdeu 10 vezes e somou dois empates.

Com uma campanha tão inconstante, o Sevilla não poderia ocupar outro lugar senão o 10.º, no meio da tabela, com 41 pontos, a seis da zona de classificação para a Liga Europa. O Bilbao segue com 35, com nove de folga sobre a zona de rebaixamento.

Negredo abriu o placar logo aos 5 minutos no Ramón Sánchez Pizjuán. Gurpegi empatou no começo do segundo tempo, mas o artilheiro do Sevilla definiu a vitória a três minutos do fim do jogo.