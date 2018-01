Sevilla vence e continua na briga pelo título do Espanhol O Sevilla mostrou que segue firme na briga pelo título Espanhol desta temporada. Jogando em casa, o time dos brasileiros Daniel Alves, Adriano, Renato e Luís Fabiano venceu, neste domingo, em casa, o Espanyol por 3 x 1, pela 32.ª rodada da competição. Com o resultado, o Sevilla chega a 61 pontos e fica a um ponto da liderança da competição, pois o Barcelona venceu neste domingo o Levante por 1 a 0 e chegou aos 62. O Espanyol segue com 42 pontos e ocupa a 11.ª colocação. Precisando do resultado, o Sevilla buscou o gol desde o primeiro minuto, sufocando o Espanyol no campo de defesa. Desfalcado de quatro titulares, o time visitante se limitou a se defender e contou com a boa atuação do goleiro camaronês Kamini para garantir o empate no primeiro tempo. Na etapa complementar o Sevilla fez prevalecer sua força e logo aos cinco minutos abriu o placar com Puerta. Três minutos depois, o atacante uruguaio Chevantón dividiu a bola com um zagueiro do Espanyol e caiu na área. Sentado no gramado, o atacante conseguiu mandar para o gol e ampliar para os donos da casa. O Espanyol esboçou uma reação e diminuiu aos 15 minutos com Coro. Mas aos 29 minutos Marti fez o terceiro do Sevilla e acabou com as chances dos visitantes. Outros resultados deste domingo: Celta de Vigo 0 x 3 Mallorca, Getafe 1 x 0 Real Sociedad, Gimnàstic 0 x 3 Villarreal, Osasuna 2 x 2 Zaragoza e Racing Santander 0 x 0 La Coruña. Atualizado às 16h12 para acréscimo de informações