Sevilla vence e volta à liderança ao lado do Barcelona O Sevilla venceu o Celta de Vigo por 2 a 0, neste domingo, em casa, e continua ao lado do Barcelona, na liderança do Campeonato Espanhol com 53 pontos. Os visitantes seguem ameaçados pelo rebaixamento, com 27 pontos, na 17.ª colocação. Apesar de não ter feito uma boa partida, os donos da casa fizeram o suficiente para seguir no topo da tabela. O adversário não ofereceu nenhuma resistência e foi facilmente envolvido pelo Sevilla. Os gols aconteceram somente no segundo tempo da partida. Aos oito minutos, o artilheiro da competição Frederic Kanoute marcou de pênalti seu 19.º gol no campeonato. A partida seguiu com o Sevilla tocando a bola e esperando o apito final. Sem forças para reagir, o Celta ainda levou o segundo gol nos descontos, com Kerzhakov dando números finais a partida aos 47 minutos.