Sevilla vence Eibar por 2 a 0 e assume vice-liderança no Campeonato Espanhol

O Sevilla não deu chances para a surpresa neste sábado. Jogando em casa e buscando não deixar o Real Madrid escapar na liderança, a equipe do técnico argentino Jorge Sampaoli confirmou o favoritismo e derrotou o Eibar por 2 a 0, em casa, em duelo válido pela 23.ª rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado deixou temporariamente o Sevilla na vice-liderança da competição com 49 pontos, três a menos do que o Real Madrid. O time do técnico francês Zinedine Zidane, contudo, tem dois jogos a menos. E o Barcelona, que soma 48 pontos e encara o Leganés, pode retomar a segunda colocação neste domingo. Já o Eibar está em sétimo, com 35.

Apesar do favoritismo, o Sevilla se atrapalhou no início com a boa marcação do Eibar. Diferentemente do jogo vistoso pregado por Jorge Sampaoli, a equipe apelou em alguns momentos para os lançamentos longos, o que acabou surtindo efeito aos 30 minutos: após disputa no meio de campo, Jovetic deu bonito passe e Pablo Sarabia abriu o placar.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O duelo, contudo, seguiu indefinido até os minutos finais. Somente aos 45 do segundo tempo, quando Vitolo aproveitou rápido contra-ataque, recebeu passe dentro da área e completou para as redes, o Sevilla teve maior tranquilidade.

Ainda neste sábado, mesmo jogando em casa, o La Coruña foi surpreendido pelo Alavés e perdeu por 1 a 0. Manu Garcia, de pênalti, marcou o gol do triunfo aos 23 minutos do segundo tempo.