Sevilla vence estreia com gols de Luís Fabiano e Renato

Os brasileiros brilharam nesta quarta-feira na estreia do Sevilla pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Na vitória por 2 a 0 do time espanhol sobre o Unirea Urziceni, da Romênia, Luís Fabiano fez o primeiro após passe de Renato, que marcou o segundo com assistência do próprio atacante da seleção brasileira. Graças ao triunfo em casa, o Sevilla lidera o Grupo G, somando três pontos.

Veja também:

Inter de Milão e Barcelona empatam

Liga dos Campeões - Classificação / Resultados / Tabela

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Recebendo o desconhecido time romeno no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o Sevilla teve o domínio da partida, mas encontrou dificuldades no início para vencer a marcação adversária. No entanto, mesmo com a zaga do Unirea bem postada, Luís Fabiano criou boa chance aos 28, em cobrança de falta. Kanouté também tinha chegado duas vezes, mas foi o brasileiro que tirou o zero do marcador.

Aos 45 minutos do primeiro tempo, Renato avançou pela esquerda e cruzou atrás para Luís Fabiano. O passe rasteiro foi preciso para o atacante, que, da entrada da área, bateu de primeira, de esquerda. O chute saiu indefensável, indo morrer no canto esquerdo do goleiro Arlauskis. O gol prova o bom momento vivido pelo atacante, que é artilheiro das Eliminatórias e titular absoluto da seleção.

A superioridade do Sevilla continuou no segundo tempo. Inspirado, Luís Fabiano ainda devolveu a assistência de Renato para o primeiro gol. Aos 25 minutos, após cobrança de escanteio da direita, o atacante escorou de cabeça. A bola talvez fosse para fora, mas o ex-volante do Santos estava esperto junto à trave direita do goleiro para conferir. Também de cabeça, ele marcou e fechou o placar.

No outro jogo do Grupo G, o Stuttgart tropeçou em casa diante do Rangers, da Escócia. Terceiro colocado no último Campeonato Alemão, o time do brasileiro Élson, ex-Palmeiras e Goiás, chegou a sair na frente atuando em casa. Aos 18 minutos, Pogrebnyak abriu o placar para os anfitriões. Aos 32 do segundo tempo, porém, o Stuttgart sofreu o empate por 1 a 1 com o gol marcado por Bougherra.

Pela próxima rodada da Liga dos Campeões, o Sevilla vai a Glasgow encarar o Rangers, no dia 29. Na mesma data, o Unirea recebe o Stuttgart em Bucareste.