Sevilla vence fora e fica perto da final na Copa do Rei Com dois gols logo nos primeiros minutos de jogo, o Sevilla deu um importante passo à final da Copa do Rei ao derrotar o La Coruña por 3 a 0, nesta quinta-feira, fora de casa, no Estádio Riazor. Passando por uma ótima fase, a equipe dos brasileiros Renato, Daniel Alves, Luis Fabiano e Adriano também está na luta pelo título do Campeonato Espanhol. Mesmo jogando longe da sua torcida, os visitantes saíram na frente logo aos 11 minutos do primeiro tempo, com o atacante malinês Frederic Kanouté, que havia recebido passe do russo Alexander Kerzhakov. A equipe dirigida pelo treinador Juande Ramos ampliou a vantagem logo em seguida. Depois de receber passe na área de Daniel Alves, o meia Jesús Navas completou para vencer o goleiro Múnua. Com a vantagem construída na primeira etapa, o Sevilla diminuiu o ritmo no segundo tempo e sofreu uma pressão do La Coruña. Mas foi a equipe de Sevilha que voltou a marcar, aos 48 minutos. Após o português Jorge Andrade colocar a mão na bola dentro da área, o juiz marcou pênalti, que foi convertido pelo atacante Luis Fabiano (ex-São Paulo). Para avançar à final da Copa do Rei, o Sevilla pode perder por dois gols de diferença no jogo de volta, no dia 9 de maio, em seus domínios, no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán. O vencedor do confronto irá encarar o ganhador do duelo entre Barcelona e Getafe - o clube catalão bateu os adversários por 5 a 2 no primeiro jogo, fora de casa. Caso seja confirmada a classificação de Sevilla e Barça à final, essa será a segunda decisão de título que os dois clubes irão decidir nesta temporada. Em agosto, o Sevilla derrotou os catalães na decisão da Supercopa Européia por 3 a 0. Somado a isso, os dois times também lutam pelo título do Campeonato Espanhol. O Barça lidera o Nacional com 59 pontos, quatro a mais que o rival, que ocupa o segundo posto na tabela.