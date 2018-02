Sevilla vence Girona em casa e entra na zona de classificação à Liga Europa

No primeiro jogo realizado neste domingo pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, o Sevilla venceu o Girona por 1 a 0, em casa, e assumiu a sexta posição da tabela, com 36 pontos. Assim, a equipe voltou a ocupar um lugar na zona de classificação à Liga Europa e ultrapassou o Eibar, que havia ingressado provisoriamente na área de acesso à competição continental ao derrotar o Leganés por 1 a 0, fora de casa, no último sábado, e chegar aos 35 pontos. O time agora voltou a figurar na sétima colocação.

+ Confira a classificação do Campeonato Espanhol

Já o Girona estacionou nos 31 pontos e ocupa o nono lugar. Com a mesma pontuação, o Celta, oitavo pelos critérios de desempate, enfrenta o Espanyol neste domingo, às 15h30 (de Brasília), em Vigo, com a chance de encostar no Eibar.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E o Girona poderia estar em melhor situação se não tivesse desperdiçado um pênalti aos 41 minutos do primeiro tempo do duelo com o Sevilla, quando o jogo estava empatado por 0 a 0. Na cobrança, Aday parou em defesa de Sergio Rico, que teve ótima atuação com outras intervenções nas duas etapas da partida.

O Sevilla, por sua vez, marcou o gol de sua vitória já no primeiro minuto do segundo tempo, com Pablo Sarabia balançando as redes, e depois sustentou o placar de 1 a 0 até o final.

Na próxima rodada do Espanhol, o Sevilla jogará no sábado contra o Las Palmas, fora de casa, enquanto o Girona atuará na sexta-feira, em seus domínios, contra o Leganés.