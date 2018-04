Sevilla vence o Betis no clássico e entra na briga por vaga na Liga Europa

A vitória veio com dois gols no segundo tempo. Gameiro abriu o marcador aos 22 minutos, com um gol de cabeça, e Coke, em belo chute de fora da área, ampliou aos 35. O Sevilla agora se concentra para o duelo de ida das semifinais da Liga Europa. Na quinta-feira, visita o Shakhtar Donetsk.

O Athletic Bilbao tropeçou diante do Levante e ficou no empate por 2 a 2, fora de casa. O resultado deixa a equipe visitante na quinta colocação, com 55 pontos, a cinco do Villarreal, o quarto colocado, posto que garante a disputa de um playoff por vaga na Liga dos Campeões. Os anfitriões seguem na lanterna, com 29.

O único ponto somado é ruim para as pretensões do Bilbao, mas, se for analisado o jogo, o torcedor basco pode até comemorar. O Levante abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo, com Victor Casadeus e Etxeita. Os visitantes só foram reagir nos minutos finais do segundo tempo. Aos 43, Susaeta diminuiu e, aos 45, San José deixou tudo igual.

Também neste domingo, o Getafe ficou no empate por 2 a 2 com o Valencia, em casa. Parejo abriu o placar para os visitantes e Medran deixou tudo igual. Scepovic chegou a virar para os anfitriões, mas Alcacer voltou a empatar a partida. O Getafe é o penúltimo colocado, com 32 pontos, enquanto o Valencia está em oitavo, com 44.