Sevilla vence pela Copa do Rei na volta de Luís Fabiano

O resultado comprovou o bom desempenho do Sevilla na competição. Apesar de ter perdido as últimas quatro partidas no Campeonato Espanhol, a equipe foi responsável pela eliminação do Barcelona na Copa do Rei, na semana passada.

A grande expectativa nesta quarta-feira era o retorno de Luís Fabiano, afastado com uma contusão no tornozelo desde o início de dezembro. O brasileiro começou a partida no banco, mas entrou aos 30 minutos do segundo tempo e deu um chute.

Negredo marcou o primeiro gol logo aos 27 minutos, demonstrando que o La Coruña teria grandes problemas. Aos 23 do segundo tempo, Renato fez de cabeça o segundo para os visitantes. Navas marcou o terceiro dois minutos depois, impedindo qualquer reação dos mandantes.

Na outra partida da Copa do Rei, mais uma vitória dos visitantes. Com todos os gols marcados no segundo tempo, o Getafe surpreendeu o Mallorca e venceu por 2 a 1. Moral e Miku fizeram para os visitantes, enquanto Castro descontou já nos acréscimos. As partidas de volta serão realizadas na próxima semana.