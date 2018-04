Sevilla vence Steaua e fica perto das oitavas de final da Liga O meio-campista brasileiro Renato marcou nesta quarta-feira dois gols na vitória de 2 x 0 do Sevilla contra o Steaua Bucarest, que deixou a equipe espanhola mais perto da classificação para as oitavas-de-final da Liga do Campeões. Ele marcou aos 25 minutos do primeiro tempo e aos 20 do segundo período. Com a vitória, o Sevilla soma nove pontos e fica apenas um ponto atrás do líder Arsenal, que em outra partida do dia empatou em 0 x 0 com o Slavia Praga e se classificou às oitavas de final do torneio pelo Grupo H. A equipe tcheca tem quatro pontos, enquanto o Steaua não tem pontos após quatro derrotas. Renato abriu o marcador aos 25, depois que o goleiro do Steaua, o colombiano Robinson Zapata, não conseguiu segurar a bola após uma cabeçada de Christian Poulsen. O segundo gol foi feito após um passe de Jesús Navas.