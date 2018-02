Sevilla vira sobre Barcelona e volta a liderar o Espanhol Em noite do brasileiro Daniel Alves, o Sevilla venceu neste sábado o Barcelona em casa, de virada, por 2 a 1, e voltou a assumir a liderança do Campeonato Espanhol. Os anfitriões somam agora 50 pontos e deixam a equipe catalã para trás com 49. No primeiro tempo, o Barcelona parecia que venceria com facilidade. Logo aos 13 minutos, Zambrotta recebeu em posição duvidosa, partiu para linha de fundo e cruzou na cabeça de Ronaldinho Gaúcho. Sozinho, o meia-atacante brasileiro cabeceou no contrapé do goleiro Palop. Foi o 17.º gol dele na competição. Aos 27, Aitor Ocio deu um carrinho por trás em Ronaldinho dentro da área. O árbitro marcou o pênalti e expulsou o jogador. Na cobrança, o brasileiro bateu mal, no meio do gol, e o goleiro defendeu com os pés. O gol despertou o Sevilla e o empate saiu no final do primeiro tempo. Aos 38 minutos, Kerzhakov recebeu de Daniel Alves, passou pela marcação de Rafa Márquez e bateu no canto direito de Victor Valdés. Os donos da casa quase viraram no começo do segundo tempo. Jesus Navas cruzou rasteiro, Rafa Marquez tentou tirar de carrinho, mas furou e a bola sobrou para Kanouté. O artilheiro do campeonato bateu, mas Puyol salvou a equipe catalã. Mas aos 15 minutos não teve jeito. Kerzhakov sofreu falta na entrada da área e o brasileiro Daniel Alves cobrou. A bola desviou na barreira e enganou o goleiro Victor Valdés. Depois do gol, Giuly acertou uma cotovelada em Daniel Alves e foi expulso, deixando os dois times com 10 jogadores em campo. Aos 30, Zambrota fez falta feia, recebeu o segundo amarelo e também foi expulso pelo árbitro. No lance, Eto´o, que entrou no segundo tempo e ainda não tinha aparecido na partida, recebeu amarelo por reclamação. Três minutos depois, Ronaldinho, que sumiu da partida após perder o pênalti no primeiro tempo, foi substituído por Edmílson. No final da partida o Sevilla perdeu várias oportunidade de ampliar o placar. Daniel Alves, que infernizou a zaga do Barcelona, ainda teve tempo de mandar uma bomba na trave aos 49 minutos. Em outro jogo deste sábado o Valência ganhou em casa do Celta de Vigo por 1 a 0, gol de Morientes, e se mantém na terceira colocação com 46 pontos. Os visitantes permanecem em 17.º com 26.