Sexto jogador da Ponte passa por cirurgia O técnico Abel Braga terá mais um problema para resolver na Ponte Preta. O meia Luizinho Vieira, que estava afastado tratando de uma contusão no tornozelo esquerdo, terá que passar por uma cirurgia e não joga mais pelo Campeonato Brasileiro este ano. O jogador será o sexto atleta do elenco pontepretano a passar por tal situação somente este ano. Antes dele os zagueiros Rodrigo e Fábio Júnior, os meias Riva e Piá, além do atacante Lucas já haviam operado. Desses, apenas Rodrigo e Piá já voltaram a jogar. Problemas à parte, o técnico Abel Braga segue trabalhando o time para a seqüência do Brasileirão. O maior problema continua sendo o capitão e volante Roberto, que está com uma lesão na virilha direita e segue fazendo tratamento de fisioterapia. Boca fechada - A diretoria da Ponte Preta não quer se pronunciar sobre o caso envolvendo STJD e Paysandu, que promete entrar na justiça comum para não perder os pontos das partidas contra Ponte e Corinthians. O departamento jurídico do time de Campinas entrou com recurso para reaver os pontos porque os paraenses teriam utilizado os jogadores Borges Neto, Aldrovani e Júnior Amorim de forma irregular, uma vez que o presidente Arthur Tourinho, suspenso por 120 dias pelo Tribunal, não poderia assinar os contratos dos atletas.