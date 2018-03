Shakhtar bate Celta na Espanha e encaminha vaga às oitavas da Liga Europa

O Shakhtar Donetsk deu passo importantíssimo para se garantir nas oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira. Mesmo fora de casa, a equipe ucraniana derrotou o Celta de Vigo por 1 a 0. O técnico da seleção brasileira, Tite, tinha ida programada ao Estádio Balaídos, segundo informação divulgada pela CBF.

Ao lado do coordenador de seleções Edu Gaspar, Tite tinha planejado a ida ao estádio para analisar nomes como Fred, Taison e Bernard, todos com passagens recentes pela seleção brasileira. Mas foi o ex-são-paulino Marlos quem mais se destacou, sendo fundamental inclusive no lance do gol.

Esta seria a terceira partida consecutiva observada por Tite e Edu, que já haviam assistido aos confrontos Paris Saint-Germain x Barcelona e Bayern de Munique x Arsenal, pela Liga dos Campeões. A dupla ainda fará um novo tour por Itália, Espanha e Alemanha antes de voltar ao Brasil.

Fora de casa, o Shakhtar segurou a pressão do Celta e soube aproveitar as poucas oportunidades que teve para sair com a vitória nesta quinta. Em rápido contra-ataque aos 25 minutos, Marlos arrancou da intermediária, driblou o goleiro e finalizou na zaga. No rebote, o argentino Gustavo Blanco marcou o único gol da partida.

No total, sete brasileiros estiveram em campo nesta quinta, todos pelo lado do Shakhtar. Ismaily, Taison, Fred e Marlos foram titulares, assim como o atacante Dentinho. Já Bernard entrou no segundo tempo, a exemplo do lateral-esquerdo Márcio Azevedo.

Com a vitória, o Shakhtar pode jogar pelo empate na partida de volta, quinta-feira que vem, na Ucrânia. Uma derrota por 1 a 0 leva o jogo para a prorrogação. Já o Celta luta por um triunfo por qualquer placar que não 1 a 0.

OUTROS JOGOS

Quem está em situação idêntica à do Shakhtar é a Fiorentina, que nesta quinta-feira foi à Alemanha e surpreendeu o Borussia Mönchengladbach ao vencer por 1 a 0. A cobrança perfeita de falta de Bernardeschi, aos 43 minutos, garantiu a vantagem aos italianos para o jogo de volta, quinta que vem, em Florença.

Já o Tottenham visitou o Gent, na Bélgica, e não teve a mesma sorte. Perbet tentou duas vezes para marcar o único gol do triunfo por 1 a 0 dos donos da casa, aos 13 minutos da segunda etapa. O time inglês ainda viu Milicevic acertar sua trave no fim e terá que vencer por dois gols de diferença na volta, em Londres, também na próxima quinta, se quiser avançar.

Quem praticamente garantiu vaga nas oitavas foi o Rostov, que recebeu o Sparta Praga e goleou por 4 a 0. Na Bulgária, o Ludogorets foi surpreendido pelo Copenhagen e caiu por 2 a 1, enquanto o Lyon fez 4 a 1 fora de casa sobre o AZ Alkmaar. O Olympiacos recebeu o Osmanlispor e ficou no empate por 0 a 0, assim como o Astra Giurgiu, que ficou no 2 a 2 com o Genk.