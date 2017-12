Shakhtar vence com gol de brasileiro Com um gol de Fernandinho (ex-Atlético-PR), o Shakhtar Donetsk derrotou o Stuttgart por 2 a 0, nesta quinta-feira, na Alemanha, e se consolidou na liderança do Grupo G da Copa da Uefa. Com seis pontos em dois jogos, o time da Ucrânia precisa apenas de mais uma vitória nas duas partidas restantes desta fase para garantir classificação à terceira fase. Pelo Grupo F, o CSKA Moscou, atual campeão do torneio, ficou no empate sem gols com o Heerenveen, na Holanda. Com apenas um ponto em dois jogos, o time dos brasileiros Vágner Love e Daniel Carvalho precisa vencer suas duas próximas partidas para ficar com uma das três vagas da chave para a próxima fase. Os outros resultados desta quinta-feira foram: Grupo A Hamburgo (Alemanha) 2 x 0 Viking (Noruega) Slavia Praga (República Checa) 4 x 2 CSKA Sófia (Bulgária) Grupo B Brondby (Dinamarca) 2 x 0 Maccabi Petah Tikva (Israel) Palermo (Itália) 0 x 0 Lokomotiv Moscou (Rússia) Grupo C Lens (França) 5 x 0 Halmstad (Suécia) Sampdoria (Itália) 0 x 0 Steaua Bucareste (Romênia) Grupo D Litex Lovech (Bulgária) 2 x 1 Grasshoppers (Suíça) Middlesbrough (Inglaterra) 3 x 0 Dnipro D´petrovsk (Ucrânia) Grupo E Estrela Vermelha (Sérvia e Montenegro) 1 x 2 Basel (Suíça) Strasbourg (França) 2 x 0 Tromso (Noruega) Grupo F Levski Sófia (Bulgária) 1 x 0 Dínamo Bucareste (Romênia) Grupo G Rapid Bucareste (Romênia) 2 x 0 Rennes (França) Grupo H Bolton (Inglaterra) 1 x 0 Zenit St. Petersburg (Rússia) Sevilla (Espanha) 3 x 0 Besiktas (Turquia)