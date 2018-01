Valencia bate o Monaco e Shakhtar vence com gol brasileiro na Liga

Valencia e Shakhtar Donetsk deram passo importante para irem à fase de grupos da Liga dos Campeões nesta quarta-feira. Em casa, o time espanhol teve dificuldades, mas contou com péssima atuação da defesa do Monaco para vencer por 3 a 1, pela última rodada da fase de playoffs. O mesmo fez o Shakhtar, que foi até a Áustria e derrotou o Rapid Viena por 1 a 0, com gol do brasileiro Marlos.

Com o resultado, o Valencia pode até perder por um gol de diferença - ou por dois, desde que o placar seja superior a 3 a 1 - na volta, em Monaco, na próxima terça-feira, que disputará a fase de grupos da Liga dos Campeões. No mesmo dia, o Shakhtar recebe o Rapid Viena e pode até empatar para garantir a classificação.

Nesta quarta, Valencia foi para cima logo no início e não demorou a marcar o primeiro. Logo com três minutos, a zaga do Monaco dormiu após cruzamento da esquerda, Feghouli foi mais esperto, se antecipou à marcação e ajeitou de cabeça para Rodrigo bater para o gol vazio.

Mas o gol não desanimou o Monaco, que se lançou ao ataque e deixou o primeiro tempo bastante equilibrado. Aos 39 minutos, Martial chegou a empatar após rebote do goleiro, mas estava impedido. A igualdade só sairia no início do segundo tempo. O mesmo Martial avançou pela esquerda e bateu cruzado. Desta vez foi a zaga do Valencia que errou e Pasalic aproveitou para marcar aos três minutos.

Só que a defesa do Monaco voltaria a retribuir o presente. Somente dez minutos depois, Javi Fuego cruzou, Piatti impediu o escanteio e Parejo apareceu sozinho para fuzilar. Mesmo com o gol, o Valencia seguiu em cima e foi recompensado aos 40 minutos. Após escanteio da direita, Feghouli aproveitou a bola mal afastada e bateu de primeira para a rede.

Já o Shakhtar teve bem mais dificuldade e em um duelo bastante truncado na Áustria saiu vencedor graças ao gol de Marlos aos 43 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento da esquerda, o ex-jogador de São Paulo e Coritiba dominou na área, cortou o zagueiro e bateu cruzado, com categoria, marcando belo gol.

OUTROS RESULTADOS

Outras três partidas movimentaram a ida da última rodada da fase de playoffs da Liga dos Campeões. Em casa, o Celtic bateu o Malmö por 3 a 2, com dois gols de Griffiths. O gol de Zahavi nos acréscimos garantiu o empate ao Maccabi Tel Aviv por 2 a 2 diante do Basel na Suíça. Já o Dínamo Zagreb derrotou o Skenderbeu por 2 a 1 na Albânia.