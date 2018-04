Shakhtar vence na Liga Europa com gol de brasileiro

Com esta vitória, o Shakhtar, que contou também com Jadson e Fernandinho, poderá perder por até dois gols de diferença no jogo de volta, na próxima terça-feira, para garantir vaga na fase de grupos da competição continental.

Vice-campeão na temporada passada, o Werder Bremen também venceu com tranquilidade e ficou perto da classificação. A equipe alemã goleou o Aktobe, do Casaquistão, por 6 a 3, em casa, com gol do brasileiro Naldo.

Também teve gol brasileiro na vitória por 2 a 0 do Fenerbahce sobre o suíço Sion. André Santos, ex-Corinthians, marcou o primeiro gol dos turcos na partida disputada na Suíça. O jogo de volta será disputado na próxima quinta, na Turquia.

Na Ucrânia, Weldon marcou o quarto gol do Benfica na goleada de 4 a 0 sobre o Vorskla Poltava, da Ucrânia. O time português agora pode perder por até três gols de diferença também na próxima quinta, fora de casa.

Confira outros resultados da Liga Europa:

Genoa 3 x 1 Odense

Bnei Yehuda Tel Aviv 0 x 1 PSV Eindhoven

Guingamp 1 x 5 Hamburgo

NAC Breda 1 x 3 Villarreal

Ajax 5 x 0 Slovan Bratislava

Brondby 2 x 1 Hertha Berlin

Galatasaray 5 x 0 Levadia Tallinn

Lazio 3 x 0 Elfsborg

Rapid Vienna 1 x 0 Aston Villa

Stabaek 0 x 3 Valencia