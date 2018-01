Shakira será a grande estrela do encerramento da Copa O Comitê Organizador da Copa do Mundo da Alemanha revelou nesta quinta-feira que a cantora colombiana Shakira será a grande estrela da cerimônia que será realizada em Berlim, pouco antes da final entre Itália e França. A idéia dos dirigentes é promover um "desfile do amor" entre os torcedores, com dançarinos e música eletrônica. "Será uma cerimônia curta, com 11 minutos de duração, pois o grande espetáculo ficará por conta dos jogadores. Nossa idéia é trazer para o estádio toda a energia e a alegria que dominaram a Alemanha nesses últimos meses", explicou Gerd Graus, porta-voz do Comitê. Além disso, o tenor espanhol Plácido Domingo animará o público no intervalo da final. Para a entrega da taça, os organizadores prepararam um ambiente especial, com um estilo "moderno e jovem". O jogo entre Itália e França acontecerá neste domingo, às 15 horas.