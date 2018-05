Shaylon espera sequência de oportunidades no São Paulo e sonha com gol no Morumbi

Autor do gol que evitou a derrota do São Paulo para o Bahia no último domingo no jogo que terminou empatado por 2 a 2 em Salvador, o meia Shaylon espera agora uma sequência de oportunidades no time de Diego Aguirre.

Elogiado pelo treinador após a partida, ele exalta ter conquistado a confiança do uruguaio. "Ter conquistado a confiança dele é muito bom, eu vinha trabalhando bastante, ele sabe disso, conversou comigo, e é bom ser reconhecido. Agora espero ter uma sequência."

Com três gols marcados com a camisa tricolor, todos fora de casa, Shaylon agora sonha em balançar as redes no Morumbi. "Só fiz fora de casa e agora está na hora de marcar um golzinho no Morumbi. Seria bom. No Morumbi é especial, dá para correr para o símbolo, comemorar mais."

Shaylon ainda falou da repercussão de seu gol diante do Bahia - uma bomba de fora da área no último minuto de jogo. "Recebi muitas mensagens, fiquei feliz com o reconhecimento, muita gente viu, minha família viu e isso não tem preço. Tentei várias vezes de fora da área, mas a bola não entrou, como contra o Bahia e Coritiba no ano passado e contra o Corinthians neste ano."