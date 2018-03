Sheik agradece chance na estreia e diz que gosta de 'jogos difíceis'

Aos 39 anos, Emerson Sheik fez seu quarto jogo pelo Corinthians no empate por 0 a 0 diante do Millonarios, na Colômbia, na noite desta quarta-feira. O atacante entrou aos 24 minutos do segundo tempo. Antes da estreia do clube na Libertadores, ele havia enfrentado Red Bull Brasil, Santo André e Novorizontino.

“Tenho 39 anos, né?! Poucas pessoas sabem os cuidados que eu tenho, que um tempo atrás eu não tinha tanto, abdicando de coisas importantes na vida de qualquer pessoa para treinar bem e me condicionar o quanto antes. É gratificante entrar, cooperar e receber elogios. A pegada vai continuar a mesma”, afirmou após o empate na Colômbia.

Herói do título da Libertadores em 2012, quando marcou dois gols na final contra o Boca Juniors, o atacante avisou: gosta de jogos difíceis. “Quando o atleta tiver oportunidade de entrar, tem que colaborar. Estou feliz porque entrei e até recebi alguns elogios. Eu gosto da Libertadores e de jogos difíceis. Não só Libertadores, mas também no regional e no nacional. Eu gosto desses jogos”, afirmou Sheik.

O veterano valorizou o fato de o técnico Fabio Carille dar oportunidade para todos os jogadores. “O Fábio vem acompanhando não só os 11 que entram jogando, ele tem olhado todos os atletas e dado oportunidades. Fico feliz de melhorar a cada jogo e consequentemente poder ajudar. Fico feliz. Essa gratidão com o Corinthians eu sempre deixei muito clara, foi o clube que me mostrou nos cenários nacional e internacional. É gratidão e ao mesmo tempo querendo sempre melhorar para honrar a camisa do Corinthians e fazer valer minha presença aqui", afirmou Sheik.