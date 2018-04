Sheik não viaja, mas Lucca está confirmado na Ponte para encarar o Sport

Principal contratação da Ponte Preta para a temporada 2017, o atacante Emerson Sheik ficará de fora de uma partida importante para a Ponte Preta em termos de classificação no Campeonato Brasileiro. Devido ao planejamento e ao desgaste físico, ele fica treinando em Campinas, enquanto elenco viaja para Recife, onde enfrentará o Sport no domingo, às 16h, na Ilha do Retiro.

Emerson Sheik não será o único desfalque para Gilson Kleina. O treinador também não poderá contar com o zagueiro Marlon, suspenso com três cartões amarelos. Além disso, continuam de fora o volante Elton, com uma lesão no tornozelo, o meia Renato Cajá, com dores no joelho e também o volante Fernando Bob, se recuperando fisicamente.

Por outro lado, o artilheiro do time no Brasileirão, o atacante Lucca treinou normalmente e foi confirmado. Ele também corria o risco de ficar de fora por desgaste muscular. Além disso, pode ser negociado com o Nantes, da França, por até R$ 20 milhões.

A novidade é justamente seu parceiro no setor ofensivo. Maranhão, que não pôde atuar diante do Fluminense, por pertencer ao time carioca, deve aparecer entre os titulares. O meio de campo deve ser mantido com três volantes - Naldo, Jadson e Jean Patrick - e Rodrigo retorna à defesa após cumprir suspensão automática no empate sem gols com o Fluminense.

Com o time praticamente definido, a delegação seguiu à tarde para Recife, nesta sexta-feira, e fará uma movimentação ainda sábado apenas para descontração.