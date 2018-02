Sheringham é recusado por ex-time de Romário por idade Parece que a passagem de Romário pelo Sydney FC não deixou saudades. O atacante inglês Teddy Sheringham, do West Ham da Inglaterra (o mesmo time do argentino Carlistos Tevez), teve sua contratação descartada pelo clube australiano por ser considerado "muito velho" para disputar a primeira divisão do país. O diretor da equipe, George Perry, anunciou que a idade de Sheringham foi uma das principais razões para não contratá-lo à próxima temporada do Campeonato Australiano. "Não só sua idade nos preocupou, mas a capacidade para jogar regularmente no clima australiano", destacou Perry ao referir-se à recusa pelo jogador, de 40 anos, que atuou poucas vezes pelo West Ham United na atual temporada do Inglês. Mas vale lembrar que Romário atuou pelo clube, aos 40 anos, por quatro partidas, marcando apenas um gol.