Shevchenko acredita na classificação da Ucrânia Apesar da goleada de 4 a 0 sofrida diante da Espanha na estréia do Mundial, o atacante Andriy Shevchenko revelou neste sábado que está confiante na classificação da Ucrânia para as oitavas-de-final. Para isso, o jogador espera uma vitória sobre a Arábia Saudita, na próxima segunda-feira. "Temos uma grande oportunidade. Vamos jogar a partida contra os árabes como se fosse a última da Copa. A Espanha deve se classificar em primeiro e a outra vaga ficará entre as outras equipes. Lutaremos para conquistá-la", explicou o atacante, que defenderá o Chelsea, da Inglaterra, após a Copa. Por causa de uma lesão no joelho, Shevchenko ainda está encontrando dificuldades para desenvolver o seu melhor futebol. No entanto, o jogador está feliz por ter participado do jogo contra a Espanha. "O joelho está melhorando. Só preciso adquirir um pouco mais de ritmo". Sobre a partida contra a Arábia Saudita, que é treinada pelo brasileiro Marcos Paquetá, Shevchenko quer que seus companheiros tenham cuidado com a velocidade dos árabes. "Não é uma equipe que tenha participado de grandes competições, mas está muito bem entrosada. Devemos ser extremamente cuidadoso", explicou.