Shevchenko afirma que único objetivo é derrotar a Itália O atacante da seleção da Ucrânia, Andriy Shevchenko, afirmou nesta quarta-feira que, apesar de conservar boas lembranças das sete temporadas que passou no Milan, da Itália, seu único pensamento é derrotar a seleção italiana, adversária de sua seleção na próxima sexta-feira, em Hamburgo, pelas quartas-de-final da Copa. Shevchenko, que antes de viajar à Alemanha para disputar seu primeiro Mundial assinou contrato com o inglês Chelsea, afirmou que será bom reencontrar seus antigos companheiros, mas que se esquecerá de tudo isso quando entrar em campo. "A Itália está repleta de jogadores de talento, sendo que alguns deles foram meus companheiros. Passei sete temporadas maravilhosas na Itália e devo muito a esse país, mas agora eles serão meus adversários, na partida mais importante da história da Ucrânia". O atacante disse que a seleção ucraniana tem certa vantagem por não ser a favorita. "É mais fácil para nós, porque ninguém espera que a Ucrânia vença o jogo. Já fomos muito bem chegando até aqui, portanto não há mais expectativas conosco. Estamos livres da condição de favoritos". O atacante ucraniano, que marcou 127 gols em 208 jogos pelo Milan, afirmou que sua seleção começa a sentir o cansaço de jogar tantas partidas. "Vi o jogo da Itália e eles foram bem, mesmo com dez jogadores. A Itália chega sempre com uma grande equipe. Eles são sempre os favoritos, mas terão toda a pressão. Nós não temos nada a perder, e eles, tudo", completou Shevchenko.