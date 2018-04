Shevchenko assina por dois anos com o Dínamo de Kiev

Sem espaço no time de Londres, Shevchenko decidiu voltar à Ucrânia sem ter sucesso no futebol inglês. O jogador, de 33 anos, chegou ao Chelsea há três anos a um custo de US$ 56 milhões.

Por causa do fraco desempenho, o atleta foi emprestado ao Milan na última temporada. Na Itália, porém, o jogador também não brilhou e retornou à Inglaterra. Consciente da má fase do ucraniano, o técnico Carlo Ancelotti já havia dito que ele não teria continuidade no Chelsea.