Shevchenko deve se recuperar para a disputa da Copa Após o susto na partida contra o Parma, o atacante ucraniano Andryi Shevchenko, do Milan, deverá estar recuperado da contusão no joelho esquerdo a tempo de disputar a Copa do Mundo da Alemanha. Ele está fazendo tratamento com os médicos do time italiano no centro de treinamento de Milanello, em Carnago. "Estou melhor. Os resultados demonstraram que não será necessário uma operação, só tratamento", disse o jogador ao site oficial do clube milanês. "Depois de 12 anos de carreira, estou às vésperas de um Mundial com a minha seleção e não poder jogá-lo seria uma tragédia. Por isso, devo me concentrar no tratamento para me recuperar totalmente", completou. Shevchenko sofreu a lesão nos ligamentos do joelho esquerdo durante a vitória do Milan sobre o Parma por 3 a 2, no último fim de semana, e está fora do restante do Campeonato Italiano. Faltando uma rodada para o término da competição, o time de Milão disputa o título com a Juventus, que soma três pontos a mais. No início do ano passado, o atacante ucraniano desfalcou o Milan por cerca de dois meses por causa de uma cirurgia no rosto. Ele fraturou o local durante disputa de bola com o zagueiro Loria, do Cagliari. Estreante em Copas do Mundo, a Ucrânia está no Grupo H e fará o seu primeiro jogo contra a Espanha, no dia 14 de junho, em Leipzig. A chave também terá as seleções da Tunísia e da Arábia Saudita.