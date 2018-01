Shevchenko deve ser operado amanhã O atacante ucraniano Andriy Shevchenko deixou o hospital neste domingo, mas precisará passar por uma cirurgia na segunda-feira, após sofrer um choque na cabeça durante o jogo do Milan, sábado, pelo Campeonato Italiano. Ele teve fratura na maçã do rosto e na órbita occipital. Shevchenko sofreu a contusão aos 9 minutos do jogo de sábado, contra o Cagliari, quando se chocou com o adversário ao tentar cabecear a bola. Do campo ele foi levado direto para o hospital, onde passou a noite em observação. Sem risco, o ucraniano do Milan foi liberado neste domingo, mas precisará fazer a cirurgia o mais rápido possível - mesmo assim, tem que ser 36 horas após o golpe, por causa do inchaço. Shevchenko deve ficar cerca de 1 mês afastado dos gramados. Assim, é desfalque certo do Milan no confronto com o Manchester United, pelas oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa - o primeiro jogo acontece nesta quarta-feira. E, mesmo quando voltar jogar, terá que usar uma máscara protetora no rosto.