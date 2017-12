Shevchenko diz que jogo foi fraco, mas valeu pela vaga O atacante Andryi Shevchenko, autor do gol da vitória por 1 a 0 da Ucrânia sobre a Tunísia pelo Grupo H da Copa, assumiu que não atuou bem nesta sexta-feira, em Berlim, e disse que "o importante era passar para as oitavas-de-final". "Foi um jogo ruim por causa das suas circunstâncias. A única coisa importante era a classificação, mais que a vitória", declarou a nova estrela do Chelsea. Cobrar o pênalti e marcar o gol da vitória foi "muito importante". Já o meia-atacante Voronin disse que foi "um jogo ruim", porém afirmou que "o Mundial começa agora. A partir de agora temos que jogar melhor", concluiu.