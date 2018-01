Shevchenko é artilheiro do Italiano O jogador ucraniano Andreij Shevchenko, que hoje marcou um gol de pênalti que garantiu a vitória do Milan sobre o Verona por 1 a 0, se isolou na artilharia do campeonato italiano, com 20 gols. Essa liderança não considera o jogo de hoje à noite, entre Roma e Lazio, que possuem jogadores na disputa da artilharia, como os argentinos Crespo, da Lazio, que tem 19 gols, ou Batistuta, da líder Roma, que tem 15 gols. Chiesa, da Fiorentina, divide a vice-liderança com Crespo. Batistuta aparece na terceira colocação. Vieri, da Inter de Milão, é o quarto, com 14 gols. Com 12 gols aparecem Lucarelli, da Lecce, Signori, do Bologna, e Di Vaio, do Parma.