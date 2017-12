Shevchenko é confirmado para estréia da Ucrânia na Copa O atacante ucraniano Andriy Shevchenko vai começar jogando a partida entre Espanha e Ucrânia, nesta quarta-feira, no Zentralstadion, em Leipzig, na estréia das duas seleções pelo grupo H da Copa do Mundo. O técnico da seleção, Oleg Blokhin, fazia mistério quanto à participação do jogador, que sofreu contusão no joelho no mês passado e ainda não está 100% recuperado. A escalação oficial para a partida foi divulgada oficialmente pela Fifa. Apesar da confirmação da estréia de sua principal craque, que está se transferindo do Milan para o Chelsea, a comissão técnica ucraniana está preocupada com o forte calor que faz em Leipzig. Momentos antes da partida contra os espanhóis, marcada para o período da tarde, a temperatura no estádio marcava 32ºC. No lado da Espanha, o treinador Luís Aragonés oficializou a ida do atacante Raúl, maior ídolo do país, para o banco de reservas. O volante brasileiro Marcos Senna, agora naturalizado espanhol, está confirmado na equipe titular. A primeira rodada da chave será completada ainda nesta quarta, a partir das 13 horas (horário de Brasília), com a partida entre Tunísia e Arábia Saudita, em Munique.