Shevchenko é conselheiro do presidente O astro do Milan e da seleção ucraniana, Andriy Shevchenko, foi nomeado nesta quinta-feira conselheiro pessoal honorário do novo presidente da Ucrânia, Viktor Yuschenko, segundo divulgou o governo na capital Kiev. O estranho é que Shevchenko foi uma das poucas figuras populares no país a apoiar o rival de Yuschenko, Victor Yanukovich.