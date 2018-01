Shevchenko está na mira do Real O atacante Andrei Shevchenko, de 25 anos, poderá trocar o Milan pelo Real Madrid. Segundo o jornal espanhol "Marca", o ucraniano substituiria o espanhol Morientes, que está sendo negociado com a Roma. O Real está disposto a pagar US$ 45 milhões pelo atacante, que formaria o ataque com Raul, Figo e Zidane. Shevchenko, que iniciou a carreira no Dynamo de Kiev, transferiu-se para o Milan em 1999. Em três anos no futebol italiano, o ucraniano marcou 62 gols.