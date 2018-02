´Shevchenko está velho para a Inglaterra´, dispara Hleb Em uma entrevista publicada nesta terça-feira para o diário inglês The Sun o meia bielorusso do Arsenal, Aleksandr Hleb, afirmou que o fracasso do atacante Andriy Shevchenko se deve a idade avançada do ucraniano. "Eu nunca arriscaria uma vinda para a Inglaterra no final de minha carreira. Quanto mais velho você está, mas difícil fica jogar por aqui", disparou. O atacante de 30 anos, comprado pelo clube inglês junto ao Milan por incríveis 30 milhões de euros não vem fazendo uma boa temporada pelos ´blues´ e muitas vezes começou partidas no banco de reservas do atual vice-líder do Campeonato Inglês. ?Shevchenko não é o primeiro grande jogador a não conseguir o sucesso na Inglaterra. Jogar na Itália é muito diferente", explicou o bielorusso. Criticado pelo técnico dos ´Blues´, o português Jose Mourinho, Shevchenko tem o apoio ferrenho de Oleg Blokhin, técnico da seleção ucraniana, onde Sheva é a maior estrela. ?Andriy vem sendo criticado pela falta de gols, mas ele precisa de um tempo para se adaptar ao seu novo ambiente. Receber pressão da torcida e da imprensa não ajudam nada." No caso com Mourinho, até Hleb concorda que o treinador adversário anda pegando pesado. "Respeito muito o futebol de Shevchenko. Só acho que é tarde para ele tentar algo por aqui, mas ser tão criticado por seu próprio comandante é algo incompreensível e desagradável", concluiu.