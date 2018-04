Shevchenko faz 2 e Milan vence de virada Após quatro rodadas, os times pequenos estão mostrando serviço na primeira divisão do Campeonato Italiano. E quem analisar a tabela de classificação verá que tem time grande na lanterna e alguns novatos disputando a liderança. A equipe apenas empatou com a Internazionale por 2 a 2 e caiu para a lanterna da competição. Os gols foram marcados por Gilardino e Marchionni. Pela Inter, o nigeriano Obafemi Martins fez os gols que deixaram o rival na última colocação, com apenas dois pontos. No sábado, a Juventus já havia jogado muito mal e apenas empatou por 1 a 1 com o modesto Palermo. E a Roma tomou de 3 a 1 do fraco Bologna, fora de casa. Mas neste domingo um grande fez o seu papel. O Milan, em grande atuação do ucraniano Shevchenko, venceu de virada a Lazio por 2 a 1, no campo do inimigo. O time da casa abriu o marcador com o zagueiro Fernando Couto, aos 37 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Ambrosini foi expulso logo aos 8 minutos, dando a impressão que a Lazio ampliaria a vantagem a partir daí. Mas mesmo com um a menos, o Milan foi para cima e virou com seu matador. Shevchenko marcou duas vezes, aos 25 e 29 minutos, garantindo os três pontos para sua equipe no Campeonato Italiano. E o sofrimento das equipes grandes contrasta com o brilho de alguns pequenos, que de coadjuvantes querem ser protagonistas no torneio. Neste domingo, o Lecce bateu o Cagliari por 3 a 1 e assumiu a segunda colocação na competição, atrás apenas da líder Juventus. Os gols da vitória foram marcados por Marco Cassetti, Guillermo Giacomazzi e Sasa Bjelanovic. Mauro Esposito descontou para o Cagliari. Outro que também surge como revelação é o Messina, recém-promovido à primeira divisão. A equipe está em terceiro lugar na competição, com oito pontos, o mesmo número do Lecce e um a mais que o Milan. Neste domingo, a equipe empatou por 0 a 0 com o Chievo. Já a Udinese tropeçou na rodada. A equipe, jogando em casa, perdeu neste domingo para o Brescia por 2 a 1. Andrea Caracciolo abriu o marcador aos 8 minutos do primeiro tempo, de pênalti, mas a Udinese empatou com David Di Michele, aos 11 do segundo tempo. A vitória acabou saindo com Daniele Mannini, 20 minutos depois. Nos outros jogos deste domingo, a Fiorentina perdeu dentro de casa para a Sampdoria por 2 a 0. Os gols foram marcados por Fabio Bazzani, aos 10 minutos do primeiro tempo, e Stefano Sacchetti, aos 19 do segundo tempo. Siena e Reggina empataram por 0 a 0 enquanto o Livorno empatou por 1 a 1 com a Atalanta. Carmine Gautieri abriu o marcador aos 26 minutos da segunda etapa, mas dois minutos depois Luca Vigiani empatou para o Livorno.