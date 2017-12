Shevchenko faz a festa por 100 gols O atacante ucraniano Andreiy Shevchenko está feliz da vida: com os dois gols marcados neste domingo no Estádio San Siro, na vitória de 2 a 1 do Milan sobre o Siena, ele alcançou o brasileiro Adriano (Internazionale) e o italiano Montella (Roma) na liderança da artilharia da Série A, com nove gols. Foi um retorno em grande estilo: na rodada anterior, ele ficou ausente por ter sentido um problema muscular. Melhor ainda para o craque ucraniano é que ele completou a significativa marca de 100 gols no Campeonato Italiano, façanha que poucos jogadores conseguiram. Não por acaso, o atacante foi incluído na lista prévia dos 50 melhores jogadores do mundo, elaborada pela Fifa. Shevchenko, que completou 28 anos no último dia 29 de setembro, fez seu primeiro gol logo em sua estréia na Série A. Foi no empate de 2 a 2 contra o Lecce, dia 29 de agosto de 1999. Ele foi o artilheiro do campeonato na temporada 2003-04, com 24 gols. O mesmo número de gols foi registrado em 1999-2000 e em 2000-01. Marcou 14 em 20001-2 e 5 em 2002-3. O gol número 100, no Estádio San Siro, foi aos 37 minutos do primeiro tempo, aproveitando cruzamento de Seedorf que Maldini ajeitou. "Espero continuar a marcar. Tenho muitas metas e quero alcançá-las", disse Shevchenko.