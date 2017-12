Shevchenko marca 2 na vitória do Milan O Milan jogou com um time misto em Verona, neste domingo, e bateu o Chievo por 2 a 0, com dois gols do atacante ucraniano Shevchenko. Ele lidera a artilharia com 10 e chegou a 101 com a camisa do time italiano. Dos brasileiros do elenco, o único que jogou foi Dida. Cafu e Kaká ficaram no banco para descansar, Serginho está machucado e Rivaldo não foi convocado porque teve permissão do técnico Carlo Ancelotti para ficar no Brasil até sábado para ver seus filhos. Shevchenko abriu o placar no último minuto do primeiro tempo, de cabeça. Aos cinco do segundo tempo, recebeu de Rui Costa e bateu de pé direito para fazer 2 a 0. Com a vitória, o Milan chegou aos 24 pontos, o mesmo que a Roma. Os dois são estão atrás da líder Juventus, que tem 26.