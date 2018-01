Shevchenko passa bem após cirurgia O atacante ucraniano Andriy Shevchenko foi operado nesta segunda-feira de manhã na clínica Villa Letizia e segundo a assessoria de imprensa do Milan, ele passa bem mas segue sem previsão de tempo para voltar a trabalhar com bola. No sábado o jogador sofreu um choque no rosto durante a partida contra o Cagliari pelo Campeonato Italiano e teve fratura na maça do rosto e na órbita occipital. De acordo com os médicos que realizaram a cirurgia, o Bola de Ouro 2004 pode ficar até 1 mês afastado dos gramados.