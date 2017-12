Shevchenko pode ficar no banco na próxima partida O técnico ucraniano, Oleg Blokhin, pode perder para a próxima partida o atacante Andriy Shevchenko, estrela da seleção. O técnico afirmou não ter certeza se escalará o novo reforço do Chelsea ao lado de Rebrov, seu ex-companheiro de Dínamo de Kiev, devido à fraca atuação do atacante no jogo contra a Espanha. "Shevchenko é nossa estrela e jogou bem ao lado de Rebrov no Dínamo, mas isso não significa que eles atuarão bem. É uma simples possibilidade. Se achar que pode ser boa para a equipe, decidirei por ela", disse o técnico. Outro que pode também ficar fora do time ucraniano é o meio-campista Oleg Gusev, que lesionou o joelho esquerdo. Ele é uma dúvida para a próxima partida contra a Arábia Saudita, na próxima segunda-feira em Hamburgo, pelo Grupo H da Copa, informou a junta técnica da equipe do leste europeu, sexta-feira. O jogador do Dínamo de Kiev, que se machucou durante a goleada sofrida para os espanhóis por 4 a 0, última quarta-feira, e não voltou a treinar desde então. A Ucrânia precisa ganhar dos sauditas para ter esperanças de chegar às oitavas-de-final.