Shevchenko se diz em condições de jogar contra a Espanha O atacante ucraniano Andriy Shevchenko disse, nesta terça-feira, que se sente em condições de participar da partida de estréia de sua seleção contra a Espanha, marcada para esta quarta. "Estou bem, e nosso técnico deverá decidir até o final do dia se eu vou jogar. Estou pronto para qualquer decisão que ele tome". O atacante de 29 anos, recentemente contratado pelo Chelsea, se ressente de uma contusão no joelho que ameaça sua participação na partida entre as seleções consideradas favoritas para as duas vagas do grupo H. Para os jornalistas, o técnico Oleg Blokhin foi seco: "Ainda não discutimos se ele vai jogar. Vou conversar com ele a respeito".